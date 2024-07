Vi sembrerà impossibile, ma c’è la possibilità che Gemma Galgani non torni nel parterre del Trono Over nella prossima stagione di Uomini e donne. La storica dama infatti potrebbe aver trovato finalmente l’amore poiché si sta sentendo con un altro cavaliere. Ecco tutti i dettagli di cosa sta accadendo.

Uomini e donne senza Gemma Galgani? Le ultime informazioni

I provini per Uomini e donne sono sempre aperti e in attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, ci si chiede anche se rivedremo qualche vecchio volto al Trono Over. Il nome sempre presente è quello di Gemma Galgani, che ormai fa parte del programma da circa 15 anni. La sua permanenza è legata al fatto che sembra non riuscire a trovare la persona adatta a lei.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, quella strabiliante somiglianza tra un fidanzato e Gianni Sperti di Uomini e Donne (FOTO)

Ma adesso tutto questo potrebbe cambiare perché c’è la possibilità di non rivedere la Galgani nel parterre. La sua assenza non sarebbe legata alla partecipazione a un qualche reality oppure magari alla redazione che non la vuole più. Bensì, il motivo sarebbe perché potrebbe finalmente aver trovato l’amore.

LEGGI ANCHE: Il dolce messaggio di Paola Perego al marito dopo il grave incidente col trattore

E chi è il fortunato? Si tratterebbe di Pietro Del Pozzo, cavaliere arrivato a Uomini e donne verso la fine della stagione che la stessa Gemma Galgani ha avuto modo di conoscere. E a quanto pare questa conoscenza sta proseguendo, come ha riferito lui stesso al magazine del programma. A tal proposito il cavaliere ha rivelato che sta sentendo ancora la Galgani. “Io e Gemma ci stiamo sentendo costantemente e io andrò al più presto a Torino”, ha detto. “Non sono riuscito fino ad adesso per il lavoro e altre vicissitudini. Poi magari inviterò lei un paio di volte qui a Sestri e nei dintorni. Ci messaggiamo e stiamo mantenendo i rapporti vivi”.

La conoscenza sembra procedere a gonfie vele, quindi. E magari potrebbe essere la volta buona che Gemma Galgani trova davvero una persona adatta a lei. Certo c’è da dire che la dama un po’ di tempo fa, sempre al magazine del dating show, aveva dichiarato interesse per un altro cavaliere. “Ammetto di essere rimasta colpita da Orfeo”, aveva detto. “Purtroppo siamo usciti solo una volta. La nostra conoscenza si è interrotta perché lui ha rivolto le sue attenzioni altrove”. Magari qualcosa è cambiato in questi mesi.