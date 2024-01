Ex fidanzato di Letizia asfalta Paolo: il post contro il macellaio (FOTO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Gennaio 2024

Grande Fratello

Con una storia su Instagram l’ex di Letizia Petris ha asfaltato Paolo Masella per una frase che quest’ultimo ha detto durante la puntata del Grande Fratello. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

L’ex di Letizia Petris asfalta Paolo

L’ex di Letizia Petris non ci sta e questa volta, dopo un lungo silenzio, ha deciso di intervenire pubblicamente. Parliamo di Andrea, il ragazzo spesso nominato dalla fotografa nella Casa, che lei stessa ha lasciato per intraprendere una conoscenza con Paolo Masella.

Il ragazzo, tirato in ballo durante la puntata di ieri è intervenuto su Instagram con una storia che non lascia spazio a grosse interpretazioni. Nel messaggio Andrea ha avuto da ridire sul nuovo fidanzato di Letizia Petris:

“Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, parlato e non sai nulla. Non parlare di me e di cosa mi è mancato”.

Le parole dell’ex di Letizia Petris contro Paolo

Ma da cosa deriva questo sfogo? In questi giorni il rapporto tra Paolo e Letizia nella Casa sta piuttosto vacillando e proprio il macellaio in chiacchiera con Giuseppe ha mostrato delle perplessità. Ma in puntata questo aspetto non è emerso bensì si è parlato dei dubbi di alcuni inquilini.

In particolare è stata Beatrice a sollevare delle perplessità sulla veridicità del loro rapporto. Il pensiero espresso dalla Luzzi ha provocato uno scontro con Letizia Petris, la quale ha provato a difendere il rapporto con Paolo. Non avrebbe mai gettato una storia di tre anni (con Andrea appunto) solo per una dinamica televisiva.

Sempre Beatrice nella clip aveva dato a Paolo Masella del “cavalier servente”. Questa affermazione ha suscitato la reazione del macellaio: “Non so come sei abituata tu, ma di solito un uomo quando è affezionato tanto a una donna la proteggere in tutto. Probabilmente ti è mancata la protezione di un uomo, io cerco di proteggerla il più possibile perché ci tengo molto, non serve ma lo faccio perché voglio”.

Evidentemente l’ex di Letizia Petris ha avvertito queste parole come una frecciatina e ha quindi deciso di rispondere sui social. Capiremo se la prossima settimana (martedì per la precisione) verrà mostrato il tutto in puntata!