Non solo Anita Olivieri! A quanto pare anche Letizia Petris ha dichiarato di essere delusa da Giuseppe Garibaldi e ha deciso di chiudere con lui. “Non è venuto al mio compleanno, è sparito”, ha raccontato su Instagram.

Letizia Petris chiude con Garibaldi

Chiusa la parentesi Grande Fratello, gli ex protagonisti sono tornati alla loro vita di tutti i giorni e Letizia Petris sembra aver avuto da ridire su uno di loro in particolare. Parliamo di Giuseppe Garibaldi. Il collaboratore scolastico a quanto pare non ha chiuso soltanto il suo rapporto con Anita Olivieri, ma si sarebbe allontanato anche dalla sua amica Letizia.

Pubblicamente Giuseppe Garibaldi si è spesso esposto in difesa di Beatrice Luzzi e ha respinto le critiche mosse da alcuni ex gieffini, dimostrando di tenere molto all’attrice e aver fatto ammenda dopo alcuni errori come per sua stessa ammissione. Adesso Giuseppe è impegnatissimo con i nuovi casting del Grande Fratello, ma a far parlare è anche il suo rapporto al capolinea con Letizia Petris.

Proprio quest’ultima nelle scorse settimane (parliamo dell’8 giugno) ha festeggiato il suo compleanno. Al party erano presenti tantissimi ex protagonisti del GF, ma di Giuseppe Garibaldi nemmeno l’ombra. Solo degli auguri su Instagram e niente più. I fan del reality show hanno quindi domandato a Letizia Petris i motivi di tale allontanamento durante una diretta Instagram. La fotografa ha quindi dato la sua spiegazione:

“Io sono stata una grande amica per Giuseppe, gli ho sempre dimostrato quanto il mio bene nei suoi confronti fosse ed è reale e vero. È scomparso, non si fa sentire mai. Non risponde ai messaggi e non è venuto al mio compleanno. Aveva promesso sarebbe venuto alla mezzanotte quando non ci sarebbero stati gli altri inquilini, perché potevo anche capire che non volesse venire perché non andava d’accordo con gli altri inquilini”.

Letizia Petris ha dichiarato di aver aspettato diversi mesi prima di ricevere un segnale da parte di Giuseppe Garibaldi, ma a questo punto alza le mani. Ha fatto sapere di non aver molto altro da dire su di lui e di essere stata l’unica ad avergli creduto e averlo tutelato sempre.

Peraltro Letizia Petris ha anche fatto sapere di non aver mai parlato male di Giuseppe Garibaldi e di averlo reputato sempre un grande amico e bravo ragazzo: “(…) Una grandissima persona lo è ancora, ma non ho mai capito le persone che scompaiono senza motivo. Comunque va bene così”. Come risponderà ora Giuseppe?