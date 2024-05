“Ho il posto auto”, il concorrente la desidera ma Scotti infrange i suoi sogni: “Resterà vuoto” (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Gerry Scotti

A La Ruota della Fortuna c’è stato un simpatico siparietto tra Gerry Scotti e il concorrente e nuovo campione della serata, Simone. Il ragazzo sognava di vincere l’auto, ma il presentatore ha infranto i suoi desideri: “Resterà vuoto”

Il siparietto tra Gerry Scotti e il concorrente

Su Canale 5 da alcune settimane stiamo assistendo alla nuova edizione de La Ruota della Fortuna, con alla conduzione Gerry Scotti (protagonista di una battuta in questi giorni). Tanti concorrenti si stanno mettendo in gioco e in particolare ieri sera a spiccare è stato Simone.

Il ragazzo è parso molto preparato e brillante nelle risposte, tanto da riuscire ad arrivare al gioco finale de La Ruota della Fortuna. Come capita in questi casi, per poter vincere dei premi o l’automobile, il concorrente ha dovuto realizzare l’ultimo step. Per prima ha girato la “ruota” finale e pescato uno dei cartoncini.

Successivamente il giovane Simone ha dovuto scoprire, mediante il tema prescelto (“Una rubrica” in questo caso), la frase per poter vincere l’ultima manche. Gerry Scotti per prima cosa ha mostrato le lettere offerte da La Ruota della Fortuna, per poi lasciare spazio al campioncino. Quest’ultimo ha indovinato la parola esatta e ha esultato in studio.

Poco dopo si è verificato un simpatico siparietto con Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Questo perché si doveva conoscere il contenuto del cartoncino precedentemente scelto da Simone, con la possibilità di vincere la macchina. “A Ailano è un casino parcheggiare un’auto”, ha detto scherzoso il conduttore.

Simone di tutta risposta ha detto la sua al presentatore de La Ruota della Fortuna: “Ho il posto auto!”, ha commentato speranzoso. Gerry Scotti rivolgendosi ai suoi collaboratori ha replicato: “Regia! Hai sentito? Ha il posto auto! E allora resterà vuoto, perché hai vinto 5.000 euro!”.

Gerry: "a Milano è un casino parcheggiare un'auto"



Simone: "ho il posto auto!"



Gerry: "regia! Hai sentito? Ha il posto auto!"



Simone: …😍🥹😍🥹…



Gerry: "…e allora resterà vuoto, perché hai vinto 5.000 euro!"



Ma Gerry! 😂😂😂✈️✈️✈️#LaRuotaDellaFortuna pic.twitter.com/ktC5ciX5xo — Sτεʃλno (@ilGerrino92) May 21, 2024

Nonostante la delusione per non aver vinto l’automobile, Simone può ritenersi comunque soddisfatto per il montepremi portato a casa, che di sicuro gli farà molto comodo! Oggi a La Ruota della Fortuna scopriremo come proseguirà la sua avventura e se riuscirà a ottenere l’ambito premio.