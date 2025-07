Stando alle più recenti indiscrezioni, sembra che un ex gieffino squalificato in passato potrebbe tornare al Grande Fratello

Questo pomeriggio è trapelata l’indiscrezione in base alla quale nell’edizione 2025 del Grande Fratello potrebbe tornare un ex gieffino che in passato è stato squalificato. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il rumor sul Grande Fratello

Sappiamo che il Grande Fratello tornerà a partire dal settembre 2025 con la versione Nip condotta da Simona Ventura, la quale ha ringraziato anche Pier Silvio Berlusconi per tale possibilità. I concorrenti passeranno un totale di 100 giorno, ovvero fino a poco prima delle vacanze di Natale ma ancora non sappiamo i nomi, in quanto i casting sono attualmente in corso.

Nel 2026, invece, dovrebbe avere inizio l’edizione Gold con Alfonso Signorini che dovrebbe avere al suo interno solo personaggi estremamente celebri. Fatto sta che nelle ultime ore è spuntata un‘indiscrezione su un possibile futuro gieffino che ha già partecipato al reality.

A riportare la notizia ci ha pensato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram e l’esperta di gossip ha rivelato che in precedenza questa persona era stata eliminata a causa di una “punizione disciplinare“:

“Ex gieffino punito anni fa pronto a tornare nella Casa. Gira voce che la produzione del Grande Fratello abbia contattato un ex concorrente eliminato in passato per una punizione disciplinare, valutando il suo ritorno nell’edizione 2025.

All’epoca, il suo percorso fu bruscamente interrotto per una frase controversa o un comportamento ritenuto inaccettabile. Ma oggi, con il senno di poi, sembrerebbe che ci siano state delle rivalutazioni interne”.

Nuova indiscrezione sul ritorno di un discusso ex gieffino al Grande Fratello

Non sappiamo di chi si tratti o a quale edizione dovrebbe prendere parte. Maggiori dettagli e certezze arriveranno prossimamente, per adesso sono solo indiscrezioni. Novella 2000 rimane a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita.