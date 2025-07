Dopo i duri commenti di Pier Silvio Berlusconi su The Couple e La Talpa in conferenza stampa come hanno reagito Ilary Blasi e Diletta Leotta? Ecco che cosa sappiamo.

La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta

Pier Silvio Berlusconi quest’anno ha deciso di sperimentare e di proporre una sorta di spin off del Grande Fratello intitolato The Couple e far tornare in onda La Talpa. Il primo ha avuto alla guida Ilary Blasi mentre il secondo Diletta Leotta, tuttavia le due trasmissioni non sono riuscite ad attirare una grossa fetta di pubblico, considerando i dati di ascolto.

L’amministratore delegato di Mediaset ha commentato in prima persona i programmi in questione nel corso della presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026, la quale si è tenuta l’8 luglio:

“Non mi sono piaciuti The Couple e La Talpa, li ho trovati due prodotti brutti, fatti male. La storia dimostra che abbiamo sbagliato, dobbiamo non cadere più in questi errori. Quando ho visto la prima puntata ho avuto i brividi, la rabbia, avete visto poi com’è andata”.

Insomma, parole abbastanza dure quelle riprese anche da Giuseppe Candela. Ma qual è stata la reazione di Diletta Leotta e Ilary Blasi a tutto ciò? A rivelarlo è stato AdnKronos che ha cercato di raggiungere le due conduttrici per un commento a caldo sulla faccenda. Tuttavia, i loro entourage hanno fatto sapere che le professioniste “non sono intenzionate a commentare“.

Ilary Blasi e Diletta Leotta hanno scelto la via della riservatezza mentre continuano a lavorare ai loro progetti. La prima attualmente la possiamo vedere alla conduzione di Battiti Live su Canale 5, mentre la seconda ora si gode le vacanze e il successo del su podcast Mamma Dilettante.