Il nuovo regolamento proposto da Carlo Conti per Sanremo 2025 non sembra aver convinto tutti. Luca Jurman, per esempio, ha rivolto qualche critica al conduttore e direttore artistico del Festival per alcune scelte fatte.

Luca Jurman contro Conti e il regolamento di Sanremo

In questa prima giornata di luglio le notizie di gossip e dal web non sembrano di certo mancare. Ora giunge una nuova critica da parte di Luca Jurman. Stavolta nei confronti del prossimo Festival di Sanremo. Il coach di canto, che ha sempre stimato Carlo Conti, nuovo direttore artistico e conduttore, comprende le difficoltà di gestire una macchina così importante. Al contempo ha dei dubbi per quel che riguarda il regolamento.

Nel video postato sui social, Luca Jurman ha ricordato di aver lavorato con Carlo Conti e di come quest’ultimo sia sempre stato dalla parte degli artisti. Si aspettava però che stravolgesse qualcosa che “(…) richiamasse l’attenzione all’arte e alla cultura, facendo cambiamenti necessari e dare spazio e luce ad artisti che non fanno parte solo del mondo dei numeri”.

Luca Jurman ha quindi precisato che è vero che non tutti faranno musica dozzinale, anche se qualche diamante raro c’è. Da qui il riferimento a Pippo Baudo, il quale aveva inserito un limite alle Nuove proposte con un limite massimo di 36 anni. Questo ha permesso ad artisti, oggi amatissimi, di diventare grandi.

Adesso però anziché ritornare ai vecchi tempi, secondo Luca Jurman, Carlo Conti avrebbe fatto il percorso inverso. Fino allo scorso anno c’era il limite di 29 anni che ora cala a 26. Per lui un grosso errore: “Perché solo 26 anni? Magari entreranno giovani che hanno già guadagnato follower e visibilità in qualche talent? O via Internet? E tutti quelli che hanno speso soldi, tempo, vita, facendo sacrifici per studiare e prepararsi? Ma anche artisti e produttori che hanno lavorato fino a ieri per presentarsi quest’anno tra le Nuove proposte e se hanno oltre i 27 anni dite ‘fatti vostri’?”.

A questo punto Luca Jurman si è chiesto cosa dovrebbero fare tutti quegli artisti che si costruiscono una gavetta e vivono di locali o altro, facendo con amore musica da sempre: “Tutti tagliati fuori?”. In questa riflessione, come potete sentire sotto, il coach di canto si sarebbe aspettato una scelta differente, magari separando le nuove proposte da personaggi del mondo streaming e dall’altra veri big con una carriera vera.

Il video si è concluso con la speranza di Luca Jurman, che si augura come Carlo Conti possa trovare dei bravi talenti e fenomeni nella scrittura: “Manca a tutti musica che faccia storia e venga presa come punto di riferimento per i prossimi artisti del futuro. In bocca al lupo”. Ci sarà una risposta da parte del direttore artistico?