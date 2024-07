L’Italia deve fare i conti con una pesante sconfitta agli Europei di calcio 2024. Il ko per 2-0 contro la Svizzera è stato fatale e ha scatenato tantissimi commenti negativi e tra questi spuntano quelli di Lil Jolie. La cantante di Amici 23 ha riservato dure critiche ai giocatori della Nazionale.

Lil Jolie contro gli Azzurri

Una bruttissima prestazione quella riservata dall’Italia durante gli Europeo di calcio. Tanta sono le critiche arrivate ai giocatori (da persone comuni a volti noti come Lil Jolie di Amici 23) per il mancato gioco e per aver perso l’occasione di arrivare tra le prime della classe.

LEGGI ANCHE: Harry Styles beccato mentre compra dei surgelati al supermercato in Italia (VIDEO)

E mentre diverse testate giornalistiche hanno attaccato la squadra e l’allenatore, invitandoli a farsi un esame di coscienza per lo scarso risultato sul campo, come detto anche Lil Jolie da tifosa di calcio non sembra averla presa affatto bene. La cantante dell’ultima edizione di Amici 23 è stata piuttosto diretta e incisiva nei commenti contro i calciatori della Nazionale.

Sotto il post che ha segnato la sconfitta di due reti a zero contro la Svizzera, con goal firmati da Freuler e Vargas, vediamo una sfilza di commenti più o meno coloriti da parte di tantissimi tifosi vip e non. Ed ecco che appunto spuntano anche le osservazioni da parte di Lil Jolie. L’artista campana (che è una grande tifosa anche del Napoli), ha avuto di che lamentarsi, con tre esternazioni al vetriolo.

“Una vergogna”, si legge in un primo commento. A questi si aggiungono altri due precisi pensieri da parte di Lil Jolie: “Schifo” e “Fate ridere”. Il tutto scritto in maiuscolo.

I commenti di Lil Jolie sulla Nazionale

Alcuni utenti si sono detti d’accordo con Lil Jolie e hanno risposto a loro volta o lasciato dei like. C’è stato però anche qualche attacco nei confronti della cantante di Amici 23. Qualcuno infatti ha trovato di troppo le sue esternazioni. Degli altri invece si sono detti del suo stesso avviso.