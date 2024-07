Con alcune storie su Instagram l’ex chiacchierato tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei ha preoccupato i fan quando ha informato del suo ricovero in ospedale: “Milza e fegato ingrossati, arto viola”.

Davide Donadei preoccupa: “Sono ricoverato in ospedale”

Oggi vi abbiamo parlato del ricovero in ospedale dell’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis, per motivi di salute. Ad aggiungersi alla lista è anche un ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista del GF Vip. Facciamo riferimento a Davide Donadei, che recentemente si è punzecchiato via social con la sua ex Chiara Rabbi.

Nei giorni scorsi Davide Donadei si è mostrato in un letto d’ospedale, dove lasciava intendere di non stare bene. Proprio quel giorno l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe dovuto prendere parte a un evento a Marsala, ma ha dovuto dare forfait e concentrarsi su alcuni accertamenti medici da effettuare. Il ragazzo aveva spiegato anche che si tratta della prima volta in cui si trova in una situazione in cui deve disdire del lavoro all’ultimo: “Purtroppo non sono stato bene e sono in corso ulteriori accertamenti medici. La data dell’evento verrà recuperata ad agosto”, ha assicurato senza dare troppi dettagli.

Storia Instagram di Davide Donadei di Uomini e Donne

Poco dopo il protagonista del programma di Maria De Filippi ha spiegato le ragioni ha effettuato delle analisi. A quanto pare non ha ricevuto l’esito sperato e avrebbero registrato dei risultati anomali. Ecco le parole di Davide Donadei:

“Da dieci giorni stavo combattendo con una semplice influenza. Per continuare a svolgere la mia vita quotidiana a volte esagerano ad assumere qualche medicinale in più del necessario. Dopo quasi una settimana di febbre alta, che spesso si manifestava la sera, decisi di andare al pronto soccorso”.

Arrivato in pronto soccorso con una certa tranquillità, pare che le cose si siano fatte più confuse, dato appunto che il responso ha registrato dei risultati inaspettati: “Avevo milza e fegato ingrossati e un arto completamente viola”, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.