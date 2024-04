Social

Andrea Sanna | 13 Aprile 2024

Grande Fratello Grande Fratello Vip 5

Bella notizia per Selvaggia Roma. Dopo un periodo complicato, l’ex volto di Temptation Island ha annunciato di essere nuovamente incinta. La notizia ha commosso il web, che si è stretto intorno a lei e ha festeggiato la bella notizia.

Selvaggia Roma annuncia la gravidanza

Dopo Teresanna Pugliese, in attesa del secondo figlio, un’altra ex vippona è rimasta incinta. Parliamo di Selvaggia Roma, diventata popolare per la sua partecipazione Temptation Island e al GF Vip 5. Da poco ha annunciato sui social che lei e il suo compagno, il calciatore Luca Teti, presto saranno genitori.

Insieme hanno affrontato un periodo delicato, quando hanno perso la bambina che Selvaggia Roma portava in grembo e che si sarebbe dovuta chiamare Mia. Qualche mese dopo aver scoperto di essere incinta, a causa di un brutto virus l’ex vippona perse la bambina. Ne segui inevitabilmente un periodo buio e difficile per questa perdita e sarà sempre una ferita difficile da rimarginare.

Ma dopo ogni tempesta torna sempre il sole e Selvaggia Roma ora è nuovamente incinta, ritrovando il sorriso. Con un tenero video sul suo profilo Instagram, l’ex di Temptation Island ha detto:

“Volevo condividere con voi la cosa più bella per noi. Il nostro cuore ha ricominciato a battere sul serio. Speranza e amore ci hanno portato a coronare il nostro sogno che ci è stato portato via un anno e mezzo fa per un brutto virus. Oltre la mia stupenda famiglia, voglio ringraziare tutte quelle mamme che ancora oggi mi hanno salvato da quel buio da quella angoscia che pensavo di non riuscire a superare. AUGURO SPERANZA E GIOIA A TUTTE VOI”, ha scritto Selvaggia Roma.

Non sono mancati gli auguri di tanti volti noti del GF e di Temptation Island. Rosalinda Cannavò, anche lei incinta, si è detta molto emozionata per la sua amica: “Piango tesoro, sono troppo felice. Meriti tanto bene”. A seguire sono arrivati dei dolci pensieri anche di Valeria Liberati, Sara Affi Fella e Sonia Lorenzini, giusto per citarne alcune.

Anche Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono alle numerose congratulazioni e mandano un abbraccio a Selvaggia Roma e al suo compagno Luca Teti.