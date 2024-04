Sonia Bruganelli svela i veri motivi del suo addio come opinionista del GF

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Aprile 2024

Grande Fratello

Intervistata di recente Sonia Bruganelli svela quali sono i veri motivi del suo addio come opinionista del GF

Si è tanto parlato dei motivi che hanno portato all’addio di Sonia Bruganelli dal ruolo di opinionista del GF. Ora in un’intervista a Fanpage.it ne ha parlato lei stessa svelando cosa è accaduto davvero: “Notizie scritte senza criterio”, ha precisato.

Sonia Bruganelli sul suo addio al GF

Sonia Bruganelli ha rilasciato una recente intervista a Fanpage.it dove ha parlato della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello, ora che è tornata in TV, nello stesso ruolo, ma a L’Isola dei Famosi. Un’esperienza che lei stessa ha accettato con grande entusiasmo e di cui si dice molto felice.

LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli diventa zia! Suo fratello e Miss Claudia di Avanti un altro in attesa del primo figlio

Il suo stop nel reality show di Canale 5 (che quest’anno ha visto come grandi protagoniste Perla Vatiero e Beatrice Luzzi così come Giuseppe Garibaldi tra i tanti), ha fatto molto parlare. Si è detto della famosa nuova linea anti-trash decisa dall’azienda e da Pier Silvio Berlusconi, ma di questo che ne pensa Sonia Bruganelli?

Al sito menzionato l’opinionista ha affermato che associare la sua uscita al volere dell’azienda per quei precisi motivi è solo frutto di notizie scritte senza criterio. Crede che la sua ultima edizione in queste vesti al Grande Fratello sia stata molto impattante:

“(…) I concorrenti erano molto vivaci e forti emotivamente, si erano create delle dinamiche esasperate. E devo dire che anche noi che le vivevamo quotidianamente ci siamo fatti prendere dall’emotività…”

Peraltro Sonia Bruganelli crede che quando un reality show funziona registra la realtà, che non è necessariamente fatta di perfezione e sono presenti anche dei momenti esteticamente bui:

“(…) È giusto che in quel caso l’editore e l’entourage si siano resi conto che quel reality stava rischiando di diventare troppo forte. Ma non ci sono state colpe. Tant’è che Alfonso Signorini ha continuato a condurlo. Io ora sono chiamata a svolgere nuovamente il ruolo di opinionista. Oggettivamente tutto quello che è stato raccontato è stato molto romanzato”.

Parole queste di Sonia Bruganelli che, in qualche modo lasciano intendere come tutto sia stato ingigantito, tant’è che ora la ritroviamo nuovamente a Mediaset come opinionista de L’Isola dei Famosi.