Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

Un noto ex tronista di Uomini e Donne rivela di aver fatto i casting per GF e Isola, poi però lancia una frecciata

In queste ore un noto ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver fatto i casting per il Grande Fratello e per L’Isola dei Famosi. Poi però lancia una frecciata che non passa inosservata.

La frecciata dell’ex tronista di Uomini e Donne

In questi ultimi anni sono stati numerosi gli ex tronisti di Uomini e Donne che dopo la fine della loro esperienza all’interno del dating show sono entrati nei cast di altri celebri reality show. In particolare parliamo del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi, che hanno accolto diversi celebri volti della trasmissione di Maria De Filippi. Attualmente sono in corso i casting per la prossima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, che come sappiamo tornerà su Canale 5 a settembre. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A rompere il silenzio sui social è stato infatti un noto ex tronista di Uomini e Donne, che rispondendo alle domande dei fan ha fatto una rivelazione inaspettata. Di chi parliamo? Nientemeno che di Giulio Raselli. Come in molti ricorderanno il modello ha preso parte al dating show qualche anno fa, facendo parlare di sé. In queste ore intanto l’ex tronista ha ammesso di aver sostenuto i casting non solo per il Grande Fratello, ma anche per L’Isola dei Famosi. Tuttavia a un tratto Raselli ha lanciato una frecciata che non è passata inosservato, affermando che sarebbe migliore di quasi tutti i concorrenti degli ultimi anni. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho fatto i casting per il GF (stavo per entrare). Isola anno scorso ero pronto a partire ma all’ultimo è saltato tutto (non posso dire altro). Comunque sarei meglio del 98% degli ultimi concorrenti del GF e dell’Isola”.

Ovviamente le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno diviso il web e non sono mancati i commenti degli utenti.