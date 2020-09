1 Dopo l’eliminazione da Uomini e Donne, Facundo Salvador sbotta sui social e attacca duramente Jessica Antonini

Nonostante la nuova edizione di Uomini e Donne sia iniziata soltanto da pochi giorni, le emozioni di certo non mancano. Inaspettatamente infatti solo qualche giorno fa abbiamo appreso che nel corso dell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, Jessica Antonini ha fatto la sua scelta, ricaduta su Davide Lorusso. I due hanno così lasciato la trasmissione, iniziando una frequentazione seria lontani da occhi indiscreti. Nel mentre nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto uno scontro tra Facundo Salvador e le due troniste. Il bel corteggiatore argentino infatti, a seguito di diversi scontri con Jessica ha deciso di corteggiare Sophie Codegoni. Tuttavia alcuni atteggiamenti del ragazzo non sono piaciuti alle due, e così entrambe hanno deciso di eliminarlo.

Ciò nonostante prima di lasciare lo studio di Uomini e Donne, Facundo Salvador ha avuto un ennesimo scontro con Jessica Antonini, e ha cercato di fare di tutto per convincere Sophie a cambiare idea. Ciò nonostante le due troniste sono state irremovibili, ed ad intervenire è stata la stessa Maria De Filippi, che ha dunque invitato il corteggiatore ad uscire. A seguito dell’eliminazione, Facundo ha deciso di parlare sui social, facendo non solo un lungo sfogo, ma attaccando anche Jessica per quanto accaduto. Queste le dichiarazioni di Salvador:

“Sono orgoglioso della risposta che ho dato a quel tipo di persona. Sii sempre rispettoso, ma sii fermo con la tua filosofia e questo ti renderà prezioso. Le persone parleranno sempre nel bene o nel male. L’importante è quello che pensi di te stesso”.

Come replicherà a questo punto Jessica Antonini alle dichiarazioni di Facundo Salvador? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre la tronista e Davide Lorusso sono già finiti al centro della polemica. Rivediamo quello che è accaduto e le accuse rivolte alla neo coppia del dating show.