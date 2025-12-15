Condannato a 11 anni l’omicida di Fallou Sall, il ragazzo 16enne ucciso a Bologna il 4 settembre del 2024 per aver difeso un amico.

Arriva la condanna per l’omicida di Fallou Sall

Era il 4 settembre 2024, quando Fallou Sall, giovane 16enne bolognese, fu ammazzato con una coltellata da un 17enne per aver difeso un amico. Oggi, a distanza di più di un anno dall’accaduto, è arrivata la condanna per l’omicida: 11 anni e sei mesi per omicidio volontario. È questo il verdetto della giudice del tribunale per i minorenni di Bologna. La condanna è tuttavia molto inferiore rispetto alle richieste della pm, che aveva chiesto 21 anni.

Come si legge su Il Corriere della Sera, a rompere il silenzio è stato anche il papà della vittima, che dopo la lettura del verdetto ha affermato: «Sappiate che in Italia oggi la pena per un omicidio è di undici anni, è una vergogna». All’imputato era contestato anche il tentato omicidio, per aver inferto ferite a un altro minorenne del gruppo che lo aveva inseguito.

Come è emerso, l’omicidio di Fallou Sall era avvenuto in un contesto di vessazioni e bullismo ai danni dell’imputato che andavano avanti da mesi, non ad opera della vittima ma di un suo amico. Tali episodi avevano già fatto scaturire precedenti litigi, al punto che i genitori dell’imputato avevano anche sporto denuncia. Il ragazzo, tuttavia, a loro insaputa aveva iniziato ad uscire con un coltello per paura.

I genitori della vittima, descritto da tutti come un bravo ragazzo, nel mentre oggi erano presenti in aula per assistere alla lettura del verdetto. L’imputato era invece collegato da un carcere minorile insieme ai suoi genitori.

