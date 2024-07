Stasera a Temptation Island Ludovica si è mostrata sempre più vicina al single Andrea. I due sono andati insieme in esterna e questa si è fatta bollente. L’accaduto ha provocato la reazione di Cristian.

Temptation, Ludovica vicina ad Andrea scatena l’ira di Christian

Su Canale 5 stasera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island in cui abbiamo visto tanto sulle coppie. Alessia non si è risparmiata e ha persino chiesto un falò di confronto. Anche Siria e Gaia sono state protagoniste della serata insieme a Jenny, così come la coppia formata da Ludovica e Christian.

Fidanzati da 1 anno e 10 mesi, lei l’ha lasciato perché confusa, in realtà c’era un’altra relazione nascosta. Nonostante i tradimenti lui l’ha sempre perdonata. Lei però nonostante tutto ha mostrato diverse perplessità durante un video a Temptation Island si è molto aperta sul suo fidanzato, lasciandolo così spiazzato: “Lui è attratto da me e mostra il contatto fisico a differenza mia”, ha raccontato lei.

“Non so se sono realmente innamorata” Delle parole forti per Christian, cosa accadrà? #TemptationIsland pic.twitter.com/CFiAJ4r65x — Temptation Island (@TemptationITA) July 4, 2024

Christian è rimasto senza parola dopo quanto mostrato da Ludovica e ha spiegato di essersi già fatto un’idea. E l’ha fatto anche dopo averla vista flirtare con il single Andrea. Il tentatore l’ha invitata a trascorrere una giornata in un centro massaggi. Tra piscina e momento in cui non sono mancate attenzioni, i due si sono tenuti per mano e hanno mostrato interesse. Dalla sua Christian ha guardato l’intero filmato con i suoi compagni di Temptation Island nel pinnettu.

Il video è diventato più interessante quando Andrea si è offerto di fare un massaggio a Ludovica, provocando non poco fastidio in Christian. Deluso e amareggiato, ha tratto le sue conclusioni, mentre la ragazza si è sfogata tra le lacrime con il single. Andrea è parso molto premuroso nei suoi confronti.

Vedere le immagini in cui Ludovica è sembrata intenzionata a una conoscenza con Andrea e di non sentirsi in colpa nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, ha spronato Christian a un falò di confronto immediato (dove non sono mancate altre immagini). Cosa succederà a Temptation Island?