Udienza decisiva in Corte d’Appello all’Aquila sul reclamo dei genitori contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni

Domani il giorno della decisione

Domani potrebbe essere scritta la parola fine su una delle vicende più discusse degli ultimi mesi in Abruzzo. La Corte d’Appello dell’Aquila è chiamata a pronunciarsi sul futuro dei tre bambini della famiglia che viveva isolata in un casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

Un’udienza attesa, delicata, destinata a incidere profondamente sulla vita dei minori e dei loro genitori, Nathan e Catherine.

L’udienza in Corte d’Appello

Martedì è in calendario l’esame del reclamo presentato dai legali della coppia contro l’ordinanza emessa il 13 novembre scorso dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. In quel provvedimento era stata sospesa la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei tre figli, tra i sei e gli otto anni, in una casa famiglia a Vasto.

Attualmente i bambini vivono nella struttura insieme alla madre, in un contesto monitorato dai servizi sociali.

I genitori non saranno presenti

All’udienza non parteciperanno direttamente i genitori. Saranno i giudici, sulla base degli atti e delle relazioni depositate, a valutare se sussistano le condizioni per consentire il rientro dei minori in famiglia oppure confermare le misure già adottate.

Nel corso dell’inchiesta era emerso un quadro complesso. Tra gli elementi finiti sotto osservazione anche il percorso educativo dei piccoli: secondo quanto riferito dalla tutrice dei minori, i bambini non saprebbero leggere, aspetto che ha contribuito a rafforzare le preoccupazioni delle istituzioni.