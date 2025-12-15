Due corpi con ferite da arma da taglio rinvenuti nella villa di Brentwood: il famoso regista di Harry, ti presento Sally… e Codice d’Onore aveva 78 anni, Michele Singer Reiner 68. La polizia indaga come omicidio

Il ritrovamento dei corpi

Los Angeles — Nel pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025, due persone sono state trovate senza vita nella loro lussuosa residenza nel quartiere di Brentwood, a Los Angeles. Le vittime sono state identificate come Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer Reiner, 68. Entrambi presentavano ferite compatibili con arma da taglio.

Le forze dell’ordine della Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles hanno trasformato l’intervento iniziale in una indagine per omicidio. Testimoni sul posto descrivono una scena drammatica mentre gli investigatori esaminano ogni dettaglio.

Dettagli dell’inchiesta: interrogatorio del figlio

Secondo fonti investigative citate dai media, la polizia ha interrogato il figlio della coppia, Nick Reiner, come persona di interesse nell’ambito della vicenda. Non è chiaro al momento se sia stato formalmente arrestato o incriminato; gli inquirenti mantengono riserbo su elementi specifici delle accuse mentre l’indagine prosegue.

Chi era Rob Reiner: una carriera tra cinema e cultura

Rob Reiner è stato una delle figure più influenti nel cinema e nella televisione americana. Dopo il celebre ruolo come “Meathead” nella sitcom All in the Family, Reiner ha diretto una serie di film diventati classici moderni, tra cui: Stand by Me – Ricordo di un’estate (1986), Harry, ti presento Sally… (1989), Codice d’onore (A Few Good Men, 1992), The Princess Bride.

