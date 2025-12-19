Restano in casa famiglia a Vasto i tre minori della coppia anglo-australiana La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo…

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato dai legali di Caroline Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia che viveva nel bosco di Palmoli, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei tre figli minori in una struttura protetta.

Decisione dopo udienza documentale da remoto

Il collegio giudicante ha adottato la decisione al termine di un’udienza esclusivamente documentale, svoltasi da remoto nel pomeriggio di tre giorni fa.

I giudici hanno ritenuto legittima l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, respingendo integralmente il reclamo.

Minori trasferiti a Vasto, madre presente in struttura

I bambini si trovano attualmente in una casa famiglia a Vasto, dove è presente anche la madre, che può trascorrere con loro alcuni momenti della giornata secondo le disposizioni stabilite.

Resta invece sospesa la responsabilità genitoriale per entrambi i genitori.

Confermate le misure del Tribunale per i minorenni

La Corte ha confermato il provvedimento emesso in primo grado, che aveva disposto l’allontanamento dei minori dal contesto del bosco di Palmoli, ritenuto non idoneo a garantire adeguate condizioni di tutela, sicurezza e benessere.

Il trasferimento avvenuto il 20 novembre

Il collocamento dei bambini in struttura risale al 20 novembre scorso, quando i minori erano stati trasferiti da Palmoli a Vasto.

La coppia aveva presentato reclamo nella speranza di riottenere l’affidamento prima delle festività natalizie, ma la Corte d’Appello ha confermato le misure già adottate.

Una vicenda ancora aperta

La decisione dell’Aquila chiude, per ora, il fronte del reclamo, mentre la vicenda della famiglia che aveva scelto di vivere nel bosco resta al centro dell’attenzione giudiziaria e dei servizi sociali.