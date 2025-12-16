Rinviata la decisione sulla sospensione della potestà e l’allontanamento dei tre figli minori

Corte d’Appello dell’Aquila si riserva

L’Aquila, 16 dicembre 2025 – La Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso di riservarsi la pronuncia sul ricorso presentato dai legali di Nathan e Catherine, la coppia di genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli. La decisione riguarda la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei loro tre figli minori, collocati in un centro protetto alla presenza della madre, su disposizione del Tribunale per i Minorenni.

Il ricorso dei genitori

Gli avvocati della famiglia hanno contestato la decisione del Tribunale, sostenendo che l’allontanamento dei bambini e la sospensione della potestà fossero misure eccessive rispetto alla situazione reale. Nel loro ricorso, i legali chiedono il reintegro dei genitori nella gestione dei figli, almeno parziale, e una revisione della collocazione dei bambini in strutture protette.

La decisione rinviata

Durante l’udienza odierna, i giudici della Corte d’Appello hanno ascoltato le parti e acquisito documentazione aggiuntiva per valutare il caso nella sua complessità. La riserva indica che la decisione non sarà immediata e richiederà un ulteriore approfondimento prima della pronuncia definitiva. Al momento, il rinvio non è stato ancora comunicato ai legali.