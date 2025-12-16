Cosa è successo tra Mbappé e il suo ex club, il PSG

Mbappé ha vinto la causa legale contro il PSG, che dovrà pagare 61 milioni di Euro per stipendi e bonus arretrati. Il club parigino però ha fatto sapere che farà ricorso.

La lunga battaglia legale tra Mbappé e il PSG ha visto un’importante vittoria per il giocatore francese. Il tribunale del lavoro di Parigi ha infatti emesso una sentenza che obbliga il Paris Saint-Germain a pagare 61 milioni di Euro al calciatore.

Questi soldi comprendono gli stipendi e i bonus arretrati che il club non aveva versato per gli ultimi mesi in cui il giocatore ha militato nel club parigino, durante la stagione 2023-2024.

Cosa è successo

La causa era arrivata in tribunale dopo che tutte le vie di accordo stragiudiziali erano state esaurite.

Mbappé, che aveva chiesto inizialmente ben 263 milioni di Euro, si è visto riconoscere una somma inferiore, ma comunque consistente.

Tra le richieste c’erano 44,6 milioni per licenziamento senza giusta causa, 40,4 milioni come premio alla firma, e 37,5 milioni per “lavoro dissimulato”.

Il PSG, dal canto suo, aveva chiesto 440 milioni di Euro per presunti atti di slealtà e per non aver rispettato gli impegni contrattuali.

Il club farà ricorso contro Mbappé

La sentenza in questione ha rigettato tutte le richieste del PSG, con il tribunale che ha deciso che il club deve pagare 61 milioni a Mbappé.

Sebbene la sentenza sia favorevole al giocatore, la società ha già annunciato che presenterà ricorso contro questa decisione, con la speranza di rivedere l’importo da pagare.

In attesa del ricorso, la battaglia legale tra Mbappé e il PSG continua, con il giocatore che incassa un’importante vittoria. Ora resta da capire che cosa succederà e quali saranno i prossimi sviluppi.

