L’attrice Caterina Murino ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio a 47 anni, dopo un percorso di fecondazione in vitro. La stessa ha raccontato di aver subito due aborti spontanei prima di arrivare a questa gravidanza.

Caterina Murino incinta a 47 anni

È in dolce attesa del suo primo figlio anche Caterina Murino. L’attrice italiana, nota al grande pubblico per il ruolo da Bond girl in Casino Royale e per una carriera internazionale di successo, ha annunciato la gravidanza in un’intervista alla rivista francese Gala. A 47 anni, la Murino ha raccontato di aver intrapreso un percorso di fecondazione in vitro, dopo aver vissuto momenti molto difficili, segnati da due aborti spontanei.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni di nuovo zia, la sorella Francesca ha partorito

«Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non sempre si decide quando è il momento giusto per diventare madre», ha dichiarato Caterina Murino con sincerità. L’attrice ha sottolineato quanto sia stato delicato e faticoso il cammino verso la maternità. Accanto a lei, in ogni fase di questo percorso, il compagno Édouard Rigaud, avvocato francese con cui è legata da circa otto anni. La coppia, molto riservata, ha affrontato insieme questo lungo viaggio, oggi coronato da una notizia tanto attesa.

La nascita del bambino è prevista per la fine dell’estate. Caterina Murino ha spiegato che, nonostante le difficoltà iniziali e l’età, la gravidanza sta procedendo senza complicazioni. «Non ho avuto problemi, diabete o insonnia», ha raccontato, mostrando serenità e riconoscenza per il momento che sta vivendo.

Caterina Murino, che è stata madrina del Festival del Cinema di Venezia nel 2023, oggi si apre con il pubblico in modo intimo e profondo, condividendo non solo la gioia dell’attesa, ma anche le ferite di un passato complesso. Il suo racconto è un messaggio di speranza per tutte le donne che, come lei, lottano con determinazione per realizzare il sogno della maternità, anche quando la strada è complessa.