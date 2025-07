Grande gioia per Chiara Ferragni, che è diventata zia per la seconda volta. Sua sorella Francesca ha infatti partorito e…

Grande gioia per Chiara Ferragni, che è diventata zia per la seconda volta. Sua sorella Francesca ha infatti partorito e ha dato alla luce una bellissima bambina.

Sappiamo tutti che gli ultimi due anni non sono stati di certo semplici per Chiara Ferragni. La celebre imprenditrice digitale ha infatti dovuto affrontare non solo la separazione da Fedez, ma anche numerosi problemi sul piano lavorativo. Poco a poco però l’influencer ha cercato di risollevarsi e oggi si sta lasciando il passato alle spalle, dando il via a un nuovo capitolo della sua vita. Solo di recente Chiara è anche tornata single, dopo aver messo un punto alla chiacchierata relazione con Giovanni Tronchetti Provera, e attualmente si sta godendo la sua famiglia e i suoi affetti.

In queste ore intanto in casa Ferragni è arrivata una bellissima notizia. Francesca, sorella di Chiara, ha finalmente partorito e ha dato alla luce una bellissima bambina. Come in molti sapranno, già nel 2022 la dentista e suo marito Riccardo Nicoletti sono diventati genitori per la prima volta. Pochi mesi fa, come se non bastasse, Francesca ha annunciato con dei teneri scatti di essere nuovamente in dolce attesa e solo ieri è nata così la piccola Lea. Sui social intanto è già arrivato un primo dolcissimo scatto di famiglia, che in questi minuti sta facendo il giro del web.

Chiara Ferragni dunque è diventata zia per la seconda volta e di certo questo è un weekend memorabile per tutta la sua famiglia. L’imprenditrice digitale nel mentre ha già commentato il post Instagram di sua sorella e commossa ha dichiarato: “Sono di nuovo zia”.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Francesca, Riccardo e a tutta la famiglia Ferragni per la nascita della bambina. Benvenuta al mondo piccola Lea.