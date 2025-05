Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale i fan di Amici 24 hanno immaginato come sarebbero i figli delle coppie del talent.

Amici 24, come sarebbero i figli delle coppie

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale la fa da padrona e può letteralmente disegnare il futuro, ecco che entrano in gioco i fan di Amici 24. Alcuni dei più creativi, come accaduto per un video diventato virale su TikTok, hanno pensato bene di immaginare come sarebbero i figli delle coppie nate quest’anno nella scuola.

Così gli utenti dei social hanno dato vita a dei baby avatar immaginari di alcune ship più amate di questa edizione di Amici 24. Dunque parliamo di Jacopo Sol e Francesca, Chiara e Trigno e infine, Luk3 e Alessia. I risultati sono davvero esilaranti, come mostrato dal video…

I figli immaginari di Jacopo Sol e Francesca, Chiara e Trigno così come Luk3 e Alessia hanno tratti molto somiglianti agli allievi e potrebbero serenamente diventare tra le nuove leve di programmi come The Voice Kids o un’eventuale edizione di Amici Baby (diamo una nuova idea agli autori… si scherza) diventare delle piccole star di TikTok.

Chiaramente questa trovata dei fan di Amici 24 è stata fatta in chiave prettamente ironica, ma dimostra anche quanto affetto ruota intorno ai protagonisti del programma. In ogni caso la capacità di questi mezzi ci dimostra quanto i tempi siano cambiati ed evoluti.

Inutile dire che sia chi segue il talent che chi non è grande fan ha lasciato un commento e ironizzato su questa trovata. Mentre i diretti interessati probabilmente si faranno qualche risata, nella vita reale ci si prepara alla semifinale di Amici 24 dove la posta in palio è altissima.