Dopo le frizioni passate, a seguito di alcune incomprensioni, ecco come ha reagito Chiara Ferragni alla notizia della gravidanza di Giulia De Lellis.

La reazione di Chiara Ferragni

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno presto genitori di Priscilla, come svelato dal rapper su Instagram nella giornata del 2 maggio. Sia l’influencer che il cantante sui social hanno diffuso gli scatti (uno di questi ha suscitato delle polemiche) dove rendono nota la notizia dopo numerose indiscrezioni. In tanti si sono riversati sugli account di Giulia e Tony per commentare la notizia e una delle prime persone è stata Chiara Ferragni.

Il gesto ha sorpreso molti fan, visti i trascorsi con entrambi. L’imprenditrice digitale ha lasciato un semplice cuore rosso nei rispettivi profili dei futuri genitori. Mossa social, come detto, che non è passata inosservata dato che Chiara Ferragni e Giulia De Lellis non si seguono da tempo sui social, mentre dall’altra parte con Tony Effe era stata tirata in ballo durante il dissing tra il rapper e Fedez.

I commenti Instagram di Chiara Ferragni sotto ai post di Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis a Fanpage.it aveva parlato del rapporto con Chiara, spiegandosi il motivo dell’allontanamento di quest’ultima. Secondo la versione della De Lellis infatti Chiara potrebbe non aver gradito una battuta fatta da Selvaggia Lucarelli: “Era lo screen di un articolo che diceva ‘Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato'”.

Peraltro sempre secondo la versione data da Giulia De Lellis proprio lei aveva provato a contattare Chiara Ferragni, senza ricevere alcuna risposta se non il fatto che abbia smesso di seguirla sui social: “Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla”.

Ancora oggi le due non si seguono su Instagram, ma chissà che questo commento non possa piano piano riavvicinarle. Sicuramente il gesto di Chiara Ferragni sarà certamente apprezzato da Giulia De Lellis dopo mesi di distacco.