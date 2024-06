Momento davvero divertente durante il concerto di Ultimo, ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. Un suo fan si è presentato con del vino e gli ha offerto un bicchiere. L’artista si è fermato con lui e l’ha bevuto divertito, prima di tornare sul palco.

Ultimo fermato da un fan con del vino

Una vera e propria “montagna russa”, per citare un suo post pubblicato su Instagram, quella vissuta da Ultimo durante l’ultimo concerto di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. Un live in cui è successo davvero di tutto, dall’annuncio speciale in cui ha fatto sapere che presto lui e la sua Jacqueline diventeranno genitori. Ma non solo. C’è stato un altro momento rimasto impresso nella sua mente. Mentre correva l’artista nella passerella tra il pubblico, è stato fermato da un suo fan, che gli ha offerto un bicchiere di vino rosso.

Ultimo non ha resistito e per questo ha preso il calice in mano e ha cominciato a sorseggiare. Dalla sua espressione, peraltro, pare abbia particolarmente gradito la bevanda tanto da ringraziare per il supporter prima di tornare sul palco per la sua esibizione.

Il momento Ultimo l’ha citato anche nel nuovo post pubblicato sui suoi social dopo la meravigliosa serata di ieri. Tra le righe il cantautore romano ha ricordato proprio quel frame: “Ecco un flash di un altro ragazzo che mentre correvo sotto il palco mi offre un bicchiere di vino che io ho bevuto, comincio a ridere”.

Una scena che in realtà ha conquistato non solo l’intero Stadio Olimpico durante il concerto. Ma ha scatenato anche i social che con ironia hanno commentato il siparietto. Tutti hanno trovato molto simpatico il gesto di Ultimo, che si è prestato a questa divertente scenetta.

Come dettosi è trattato di una serata davvero indimenticabile, dove Ultimo non ha trattenuto l’emozione e si è portato a casa tutto l’affetto della “sua gente. La serata ha visto anche la presenza di alcuni colleghi (come Laura Pausini che dagli spalti si è davvero scatenata a cantare le canzoni dell’artista) ed estimatori noti (pensiamo per esempio a Francesco Totti), sono stati al suo concerto, per non parlare dell’immenso pubblico che ha reso anche questa data sold out.

E Ultimo di certo porterà tutti piccoli frame nel cuore.