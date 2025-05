Un fan di Chiamamifaro avrebbe messo in vendita la sua maglia del Serale di Amici 24. Ecco la reazione della cantante

A quanto pare, Chiamamifaro ha regalato la sua maglia del Serale di Amici 24 a un fan e questo ha affermato di volerla rivendere. Ecco la reazione della cantante.

La reazione di Chiamamifaro

Ormai siamo quasi giunti alle battute finali del Serale di Amici 24 e i concorrenti sono sempre meno. La prossima settimana andrà in onda la semifinale, che corrisponderà anche all’ultima registrazione dell’edizione perché la finalissima sarà in diretta.

Tra gli allievi eliminati, per esempio, possiamo citare anche Chiamamifaro il cui vero nome è Angelica. Si tratta della figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori e nipote di Benedetta Parodi. La sua carriera è iniziata ormai diversi anni fa e ancora prima di entrare nella scuola di Canale 5 aveva un buon seguito.

Purtroppo, il suo percorso nel serale di Amici 24 non è durato tantissimo e si è dovuta accontentare dell’undicesimo posto. Fuori dal talent, tuttavia, Chiamamifaro si è mostrata molto impegnata con altri ex concorrenti e anche con progetti in solitaria, senza dimenticare gli incontri con i fan.

Ed è proprio a uno di questi momenti che la cantante avrebbe regalato la sua maglia del Serale a un follower. Questo, poi, avrebbe messo la foto dell’indumento sul suo profilo TikTok con la seguente descrizione: “Chi è interessato alla maglia di Chiamamifaro? In vendita, la vendo solo io quella ufficiale“.

Non è di certo mancata la reazione di Angelica, che ha ironicamente esclamato: “La voglio io. Quanto chiedi?“. Non sappiamo come sia andata a finire ma potrebbe benissimo trattarsi solo di una battuta e l’annuncio della vendita potrebbe essere solamente un gioco. Vedremo se ne sapere di più nei prossimi giorni.