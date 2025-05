Nella giornata di ieri Elodie ha festeggiato il suo compleanno in mezzo ai fan in occasione dell’evento dedicato al nuovo disco. Tuttavia, a un certo punto si è messa a discutere con una guardia del corpo che ha allontano un bambino.

La discussione di Elodie con la security

Negli ultimi giorni Elodie ha partecipato a un evento per l’uscita del suo nuovo album dal titolo “Mi ami Mi odi” e i fan si sono riversati nelle strade per avere l’occasione di vederla e di fare una foto insieme a lei.

L’opportunità l’ha avuto anche il bambino che vedete nel video qui sotto ma non prima di aver superato alcune difficoltà. Nel filmato, infatti, possiamo vedere la cantante passare in mezzo alle persone accompagnata da delle guardie del corpo.

Elodie abbassa lo sguardo e vede un bambino abbastanza piccolo, con in mano un foglio e una penna, sulla sua strada. Mentre lo saluta e sembra starsi per fermare, uno dei bodyguard allontana il bimbo e la madre che lo stava accompagnando.

Questo gesto, stando al video in questione, non sembrerebbe essere piaciuto alla cantante e per tale motivo si sarebbe messa a discutere con la guardia del corpo. Ovviamente non possiamo sapere che cosa si sono detti ma alla fine, dopo alcuni secondi, il bambino è stato fatto riavvicinare.

Elodie lo ha preso tra le sue braccia e si è abbassata per fare una foto insieme a lui. Il pubblico intorno si è lasciato andare a versi pieni di tenerezza per quel dolce gesto da parte della performer.

Tanti i commenti di apprezzamento che girano sul web a suo favore e che la elogiano per il suo grande cuore.