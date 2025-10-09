Sorpresa per Sarah Toscano durante il firmacopie a Catania. E non è la prima volta che accade. La cantante si è ritrovata davanti un fan che le ha portato un anello, chiedendole di sposarlo. La reazione divertita dell’artista non si è fatta attendere…

Fan chiede a Sarah Toscana di sposarlo

Non è la prima volta che accade che ragazzi o ragazze si facciano avanti. E in questo caso non è una novità per Sarah Toscano. Durante i suoi incontri con i fan capita spesso e volentieri che molti di loro la stupiscano con gesti simpatici e spiazzanti.

Come accaduto per un ragazzo che, evidentemente apprezza la cantante non solo dal punto di vista canoro, ma anche come persona. Per tale ragione, o almeno una delle tante probabilmente, non ha resistito e ha architettato la messinscena, ripresa da diverse persone lì presenti all’evento siciliano.

Il fan in questione si è presentato al firmacopie di Saran Toscano a Catania, ma non l’ha fatto di certo a mani vuote. Anzi! Oltre a dimostrarle affetto e parole sentite, a un certo punto si è inginocchiato davanti a lei, con una scatolina tra le mani, che presentava al suo interno…. un anello. Sì, avete capito proprio bene!

Davanti a questa scena Sarah Toscano ha prima sorriso, poi ha cominciato a ridere, divertita per il momento che si era creato tra lei e il fan in questione. Il video (PRESENTE QUI) è ovviamente diventato virale in rete, raccogliendo così numerosi like e commenti da parte degli utenti, che hanno compreso l’intento simpatico del supporter della cantante.

Il siparietto dimostra il bellissimo legame che in poco tempo Sarah Toscana ha instaurato con i suoi sostenitori, che da Amici 23 a oggi la seguono con grande affetto e stima, regalandole di tanto in tanto anche momenti come questo.