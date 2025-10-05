Oggi durante la puntata di Amici 25 sono tornati Sarah Toscano e Mida. I due cantanti hanno presentato i loro progetti musicali, ma hanno potuto riabbracciare anche la loro prof, Lorella Cuccarini, che si è detta molto orgogliosa del loro successo.

Il nuovo singolo di Sarah e Mida

Altro bel ritorno quest’oggi durante la seconda puntata del pomeridiano di Amici 25. Non solo Gaia, anche Sarah Toscano e Mida (che hanno preso parte entrambi alla ventitreesima edizione del talent) sono tornati per presentare un nuovo progetto insieme.

I due cantanti sono arrivati in studio per presentare la canzone della nota serie TV Netflix intitolata Riv4li. Il pezzo si chiama Semplicemente e ha già ottenuto ampi consensi da parte di fan e ascoltatori di musica che hanno visto un bell’assortimento nelle due voci di Sarah Toscano e Mida.

Ma non solo, questo perché la cantante ha fatto il bis è ha potuto presentare anche il suo nuovo progetto discografico. È uscito infatti il suo primo vero disco “Met Gala” e in puntata ha cantato Maledetto ti amo, pezzo che ha già colpito i suoi supporter.

L’abbraccio con Lorella Cuccarini

Da incorniciare non solo le esibizioni e l’accoglienza ricevuta da Sarah Toscano e Mida ad Amici 25, ma anche quello che è successo con Lorella Cuccarini.

Per chi non lo ricordasse, infatti, è stata proprio la prof di canto a credere in loro quando si sono presentati nel talent show. L’insegnante ha insistito fino in fondo, consapevole che entrambi avrebbero potuto dimostrare il loro talento e, a quanto pare, ha avuto ragione.

Ovviamente il loro arrivo il studio è stato accolto da un applauso ma anche da un abbraccio da parte di Lorella Cuccarini. L’insegnante, che è la loro prima supporter anche dopo il programma, si è detta molto fiera di Sarah Toscano e di Mida, complimentandosi per tutto quello che sta succedendo nelle loro vite dopo Amici 25. Un bel momento che il pubblico ha tanto apprezzato e che dimostra come il legame prof-alunni sia possibile.