Fariba infrange una promessa e viene mandata in nomination, Giulia Salemi commenta sarcastica (VIDEO)

Nella puntata di stasera, lunedì 17 maggio, de L’Isola dei famosi è stato preso un provvedimento nei confronti di uno dei naufraghi: Fariba Tehrani. Settimane fa, dopo l’eliminazione di Beatrice rimasta su Playa Imboscata, Ilary aveva fatto un patto con Fariba. La conduttrice aveva detto alla madre di Giulia Salemi di non fare parola con nessuno dell’esistenza di questa seconda isola. La pena sarebbe stata la nomination immediata.

Lei ha mantenuto il segreto fino alla puntata di venerdì scorso, quando cioè è stata eliminata Emanuela Tittocchia. Quando Fariba l’ha abbracciata per salutarla, le ha sussurato in un orecchio “c’è un’altra isola”. Quindi ha infranto il patto. Stasera Ilary Blasi ha quindi chiamato la naufraga da sola e le ha riferito il verdetto, cioè nomination immediata. Lei per difendersi ha risposto che in realtà già qualcuno in precedenza aveva parlato e rivelato l’esistenza di questa seconda isola.

Fariba non ha voluto fare nomi e ha accettato il verdetto. Considerando quanto accaduto, Giulia Salemi ha commentato la decisione attraverso il suo profilo Twitter. E lo ha fatto in modo molto sarcastico.

In pratica, la stessa Ilary Blasi in passato ha fatto una gaffe parlado di Playa Imboscatissima. Inoltre aggiungiamo che effettivamente un po’ tutti i naufraghi sanno dell’esistenza dell’altra isola, in particolare tutti quelli che sono arrivati dopo. E tra i Primitivi anche Awed ne conosce l’esistenza, poiché ha avuto un confronto lì proprio con Beatrice.

