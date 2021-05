La minaccia di Akash Kumar a L’Isola dei Famosi

La nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi ha avuto inizio con il botto. Neanche il tempo di cominciare davvero l’appuntamento che l’ex naufrago ha quasi scatenato il panico in studio. La conduttrice, infatti, ha presentato gli ospiti in studio. Oltre ad alcuni passati concorrenti, infatti, abbiamo visto anche Cecilia Rodriguez, la fidanzata di Ignazio Moser. Ad ogni modo, a un certo punto, è arrivata a introdurre Akash Kumar a L’Isola dei Famosi. Lui ha tentato subito di prendere la parola. Ecco ciò che ha detto, come mostra anche il video qui sotto:

Posso parlare, posso parlare? Io non sarei più venuto. Dichiaro di non voler venire più perché non c’è rispetto per me. Io lo dico qui in faccia a tutti. Non c’è. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado adesso?

Akash vuole andarsene dallo studio perché non c’è rispetto per lui#isola pic.twitter.com/eOkYfQ1RX6 — isola out of context (@oocisola) May 17, 2021

Akash Kumar, parlando sui suoi social de L’Isola dei Famosi, aveva già annunciato in precedenza di non voler tornare ospite nel programma. Probabilmente non ha troppo apprezzato battute fatte sul suo conto oppure gli scontri passati con Tommaso Zorzi. Fatto sta che Ilary ha ricordato la sua intenzione nel non andare più nel reality, ma la situazione non è ancora stata sviscerata a fondo. Come possiamo vedere, infatti, lui ha provato a discuterne. Tuttavia la presentatrice ha promesso che si tratterà l’argomento più avanti nel corso della serata.

Noi rimaniamo in attesa di aggiornamenti. Nel frattempo, quindi, non ci resta che seguire il nuovo appuntamento con la trasmissione e vedere quali altri liti emergeranno. Inoltre scopriremo anche chi dovrà abbandonare la competizione. Continuate a seguirci per molte altre news.

