Fariba Tehrani: dopo l’Isola ‘fitte e dolori’, e sugli autori del reality…

2 Fariba Tehrani: il dopo Isola

L’incontenibile mamma di Giulia Salemi è stata tra i protagonisti più vivaci dell’ultima Isola dei Famosi. D’altronde non poteva essere altrimenti, visto che sin dalla partecipazione a Pechino Express in coppia con la figlia Fariba Tehrani si era distinta per il caratterino.

Il reality di Canale 5 ha confermato quel temperamento, anche se costringendola a soggiornare in Honduras nelle più dure condizioni. Nulla comunque ha fermato la mamma di Giulia, e il suo istinto di sopravvivenza ha prevalso anche davanti agli infortuni.

Ora però, rientrata in Italia da diverse settimane, la Tehrani paga lo scotto di non essersi presa sufficientemente cura di sé. Sembra infatti che proprio il ritorno a casa abbia lasciato emergere le conseguenze dei mesi di sofferenza e fame trascorsi sull’Isola.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Radio, infatti, Fariba Tehrani ha spiegato così come sta oggi:

“La verità è che non sto bene, l’Isola mi ha rubato la salute… Ad oggi ho ancora dei dolori. Mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho dolori al seno perché ho fatto un gioco honduregno all’Isola, e con Matteo Diamante insieme agli arrivisti ho ricevute botte di qua e di là”.

Attualmente, la Tehrani convivrebbe con dolori e fitte per le quali deve assumere forti antidolorifici. Una condizione, questa, che la mamma di Giulia Salemi non si aspettava sicuramente di vivere terminato il reality.

Passando invece oltre la salute, Fariba Tehrani non risparmia nessuno dei suoi ex amici naufraghi e ha persino qualche cosa da dire sugli autori del reality…