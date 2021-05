1 Fariba eliminata: Giulia Salemi commenta

Ieri sera si è tenuta una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, dove abbiamo visto l’eliminazione di Fariba Tehrani. A commentare la notizia, poco dopo l’annuncio di Ilary Blasi, è Giulia Salemi, la figlia della concorrente.

La persiana ha perso al televoto con Miryea Stabile e ha così fatto ritorno in Italia. Non ha potuto raggiugnere Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli poiché era già stata eliminata una volta e già gli era stata concessa una chance. Un procedimento che ha fatto storcere il naso a molti, ma che comunque è ormai abbastanza collaudato in questa edizione. Fariba c’è da dire che ha superato diverse nomination, grazie soprattutto al supporto dei fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i Prelemi. In questi mesi, infatti, sono stati fondamentali.

Giulia Salemi, seppur dispiaciuta che l’avventura di mamma Fariba si sia conclusa, si è detta comunque molto felice del percorso fatto e spesso e volentieri ha manifestato il suo supporto non solo sui social, ma anche da studio. A seguito del verdetto, l’influencer ha detto la sua sui social, da Instagram a Twitter:

“Ci sta, si può perdere a testa alta… brava mamma”, ha scritto Giulia Salemi, per poi aggiungere ancora: “Grazie a tutti per il sostegno mostrato a mamma Fariba. Adesso sono cavoli miei”.

Tweet di Giulia Salemi

Nonostante l’eliminazione di Fariba, Giulia Salemi ha realizzato una diretta Instagram con i fan, come promesso in caso di salvataggio di sua mamma. Il responso è risultato negativo, ma visto il tanto impegno mostrato dai suoi fan, l’influencer ha voluto comunque accontentarli. Non solo, perché la bella italo-persiana ha voluto porre l’attenzione sul bel discorso di Isolde Kostner…