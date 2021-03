Una naufraga infrange il regolamento e rischia l’espulsione: il comunicato (VIDEO)

1 Fariba Tehrani infrange il regolamento

All‘Isola dei famosi 2021 è arrivata la prima infrazione del regolamento da parte di una naufraga. In realtà si tratta di un’aspirante naufraga e cioè Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. Come saprete, lei si trova sull’isola Paradise insieme a Ubaldo Lanzo con l’obiettivo di diventare dei naufraghi provetti per poter magari successivamente entrare in gara con gli altri. Ad aiutarli c’è un naufrago davvero esperto e cioè Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione del reality.

Oggi però Fariba è andata contro il regolamento per l’accensione del fuoco. Ha usato cioè un assorbente, oggetto non presente in natura e quindi il suo utilizzo in questi casi è vietato. Di conseguenza è arrivato un comunicato dalla redazione del programma poiché l’aspirante naufraga potrebbe rischiare l’eliminazione. Ecco il comunicato dell’Isola dei famosi:

Avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura. Per questo motivo dovete immediatamente spegnerlo, pena l’espulsione definita dall’Isola dei famosi.

Il trio ha quindi subito spento il fuoco appena acceso, proprio per evitare l’espulsione e ha preso atto del comunicato, facendo mea culpa e chiedendo scusa. Dal canto suo Fariba Tehrani ha commentato dicendo: “Forse è un segno che devo imparare come si accede il fuoco veramente”.

Ecco il video dell’accaduto:

Viene imposto ai parassiti di spengere il fuoco, poiché Fariba lo aveva acceso con un assorbente, oggetto non in loro dotazione #isola pic.twitter.com/PflCzApU23 — isola out of context (@oocisola) March 18, 2021

Ma vediamo cos’altro sta succedendo all’Isola dei famosi…