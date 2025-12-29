La conduttrice di Mediaset condivide un raro video insieme ai figli Sofia e Mattia: una fuga oltreoceano tra affetti e momenti privati

Federica Panicucci a New York con i figli

Federica Panicucci si è concessa una breve fuga oltreoceano, scegliendo New York come meta per qualche giorno di pausa dai ritmi televisivi e prima del “Capodanno in musica”, che la vedrà a Bari, in diretta, su Canale5, per brindare al nuovo anno 2026. Tra strade illuminate, skyline scintillanti e un clima da film, la conduttrice ha documentato il viaggio con un video pubblicato sui social. Una rarità assoluta, considerando quanto sia attenta a proteggere la sfera privata della sua famiglia. Eppure questa volta ha deciso di condividere un momento speciale con i suoi due figli, Sofia e Mattia, ormai giovani adulti.

Una madre riservata ma amatissima dal pubblico

La conduttrice di Mattino 5 è una presenza costante nei palinsesti Mediaset e nei feed social degli italiani. Su Instagram supera il milione di follower, ma nonostante la grande popolarità ha sempre scelto la discrezione per quanto riguarda i figli. Negli ultimi anni, complice la loro crescita, si concede qualche condivisione in più, sempre con eleganza e misura. Le immagini newyorkesi lo confermano: una madre che racconta la vita vera, senza forzature.

Il video social della “toccata e fuga”

Nel reel comparso sul suo profilo, Federica cammina con i ragazzi tra le vie iconiche della città, immersa nel ritmo pulsante della metropoli. “Toccata e fuga”, scrive lei. Una frase breve, asciutta, che racchiude un viaggio nato dal bisogno di staccare, respirare e vivere il tempo in famiglia. Insieme a loro c’è anche Marco Bacini, imprenditore e compagno della conduttrice.

Sofia e Mattia, oggi giovani adulti

I figli della conduttrice sono nati dal matrimonio con Mario Fargetta, finito nel 2015. Sofia ha oggi 20 anni, Mattia 18. Proprio in occasione della maggiore età del figlio, Federica aveva scritto parole intense e affettuose, un augurio che sembrava il diario di una madre che guarda il futuro dei propri figli con orgoglio e commozione.

Dieci anni d’amore con Marco Bacini

Accanto a lei da ormai dieci anni c’è Marco Bacini. Un amore che la conduttrice descrive come stabile, adulto, basato sulla comunicazione e sulla complicità. “Di lui mi piace tutto”, ha raccontato di recente. Una dichiarazione che racconta più di qualunque immagine.