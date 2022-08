GF Vip 7, nel cast anche un’ex protagonista di Temptation Island? L’indizio

Un’ex di Temptation Island sarà al GF Vip 7?

Manca ormai sempre meno alla partenza del GF Vip 7. In queste ore è stato confermato che la nuova edizione del reality più spiato d’Italia partirà ufficialmente lunedì 19 settembre e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata. Come sappiamo da qualche settimana è stato annunciato il primo Vippone che varcherà la porta rossa. Parliamo di Giovanni Ciacci, che senza dubbio ci regalerà grandi emozioni. Nel mentre sul web da mesi circolano numerose indiscrezioni circa il presunto cast di concorrenti, tuttavia, nonostante qualche indizio seminato da Alfonso Signorini, al momento ancora nessuna conferma è giunta in merito. Solo tra qualche giorno però arriveranno i primi annunci ufficiali, e senza dubbio ne vedremo di belle.

In questi minuti nel mentre una nuova indiscrezione si sta facendo largo sul web. Secondo la pagina GFVipNews infatti sembrerebbe che nel cast della nuova edizione possa esserci anche una nota ex concorrente di Temptation Island. Di chi parliamo? Di Valeria Liberati! Come qualcuno ricorderà quest’ultima ha preso parte al reality insieme al fidanzato Ciavy, e il loro percorso ha appassionato tutto il pubblico.

Ma perché si ipotizza che Valeria faccia parte del cast del GF Vip 7? Come ha riportato sempre GFVipNews, di recente nel corso di una diretta su TikTok la Liberati, che ha ricevuto diverse domande in merito alla sua presunta partecipazione al reality, ha dato risposte vaghe, affermando di non poter parlare da contratto. A quel punto i più si sono convinti che l’ex volto di Temptation Island sia una delle Vippone che tra qualche giorno varcheranno la porta rossa.

ma alquanto pare non è così perché sono entrato nella diretta di Valeria Liberati su TikTok e dopo averle chiesto se parteciperà al #GFVIP ha risposto:"Ragazzi, lo so che mi state scrivendo tante domande. Ma il mio manager o comunque da contratto non posso proprio rispondere…" pic.twitter.com/XRCP6laVKZ — Grande Fratello Vip (@gfvipnews_) August 27, 2022

Ma cosa accadrà dunque? Valeria prenderà davvero parte alla nuova edizione del reality? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.