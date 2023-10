NEWS

Nicolò Figini | 1 Ottobre 2023

L’addio di Elio a Uomini e Donne

Già a partire dalla scorsa edizione Elio Servo era diventato un amato protagonista di Uomini e Donne. I suoi litigi con Tina Cipollari erano ormai diventati virali sul web e avevano fatto divertire tantissime persone a casa. Basti pensare alle gag che l’opinionista aveva portato in scena sfruttando l’avversione del Cavaliere per la ricotta.

Tutto ciò aveva portato a scontri continui e a parole grosse. La stessa Maria De Filippi, ogni tanto, si era trovata a dover intervenire fisicamente per smorzare la tensione. Tina Cipollari, inoltre, lo aveva anche chiamato “facocero“:

“Ma pensa com’è impegnato questo manager. Sai cos’ho detto? Sembri un facocero. Forse l’ho detto, ma non su di lui. Ho sempre detto che è viscido. Hai questo sguardo inquietante. Per me viscida può essere l’anguilla, non mi dai fiducia. Hai uno sguardo che non mi piace.

Te lo sei sognato che ho detto che sei un bell’uomo. Altro che querela che parte, qui parte ben altro. Sei venuto qui a sfidare Tina o a cercare una donna? Ma vai avanti. Io ora devo essere intimorita dal rivolgermi a questo signore? Non è un concorrente come gli altri? Perché lui si scalda tanto?”.

Ebbene, dovremo dire addio a tutto ciò perché Elio Servo ha annunciato il suo abbandono a Uomini e Donne. Lo ha fatto tramite un video, disponibile anche qui sotto, che ha pubblicato sul proprio profilo TikTok. Ha salutato tutti i suoi fan affermando che all’interno del dating show l’amore non si trova e per tale ragione se ne va via dicendo basta.

Voi cosa ne pensate? Vi mancherà Elio? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per molte altre news.