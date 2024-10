Gli spettatori che hanno guardato il 9 ottobre la puntata di Chi l’ha visto ha notato un volto già rivisto in TV. Stiamo parlando del signor Stefano in cerca della sua ultima compagna e che è già apparso in ben due programmi di Maria De Filippi: Uomini e donne e C’è posta per te.

Stefano a Chi l’ha visto dopo aver partecipato a Uomini e donne e C’è posta per te

Ieri, martedì 9 ottobre, è andata in onda la seconda puntata di questa stagione di Chi l’ha visto con alla conduzione come sempre Federica Sciarelli. Tra i vari servizi ce n’è stato uno dedicato al signor Stefano che aveva chiamato la redazione per ritrovare la sua ultima comapagna, partita e mai più ritornata. Stiamo parlando di Pasquale Stefano Mella che ha sposato la sua ultima moglie, una donna cubana, in Africa, conosciuta tre giorni prima di convolare a nozze e presentatagli da suo figlio.

La Sciarelli a Chi l’ha visto racconta: “Stefano ha accettato il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Ma ben presto Stefano capisce che Niurka non è innamorata di lui”. Dopo due mesi di matrimonio Niurka ha chiesto Stefano di pagarle un viaggio a Berlino per trascorrere del tempo con la cugina. Dopo qualche settimana lei è tornata in Italia, ma subito è partita per Cuba. Stefano ai microfoni del programma ha detto: “Ho speso 15 mila euro per i suoi viaggi. Lei con me non si è comportata bene ma le voglio sempre bene. Vi ho chiamato anche se non è scomparsa perché vorrei che tornasse. Sono andato dall’avvocato per fare la separazione, ma se mi chiama io l’accetto lo stesso”.

Chi stava guardando Chi l’ha visto ha notato che il signor Stefano non era un volto noto della TV. Infatti è stato in ben due programmi di Maria De Filippi. Come lui stesso ha raccontato, è stato per quattro anni al Trono Over di Uomini e donne per cercare l’anima gemella. Inoltre è andato anche a C’è posta per te in un paio di puntate, sempre per trovare una compagna e regalando dei momenti divertenti. Ma non ha avuto riscontro positivo.

ho trovato un video dell'era vip del signor Stefano #chilhavisto pic.twitter.com/m4N8EfmIv0 — Katy🌪️ (@katyeilblu) October 9, 2024

Anche a Chi l’ha visto il signor Stefano ha fatto un appello pe trovare una compagna: “Io ho bisogno di compagnia, voglio sposare una nuova donna. Ho 94 anni già compiuti, se qualcuna single, divorziata o vedova vuole venire a farmi compagnia può trasferirsi da me!”.