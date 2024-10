Nelle ultime ore Yulia Bruschi, chiacchierando con gli altri concorrenti, ha parlato del successo post Grande Fratello. A riportare la modella con i piedi per terra però ci ha pensato Javier Martinez.

Le parole di Yulia Bruschi

È ormai trascorso quasi un mese dall’inizio del Grande Fratello e in queste settimane il pubblico ha imparato a fare la conoscenza dei concorrenti. Nelle ultime ore nel mentre a tornare al centro dell’attenzione è stata Yulia Bruschi, che di recente ha fatto spesso parlare di sé per via dei durissimi scontri avuti con Jessica Morlacchi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la modella, che si trovava in giardino insieme ad altri inquilini, ha iniziato a parlare del successo post Grande Fratello. A quel punto Yulia ha affermato:

“Non potrai andare in giro come prima. Non sarai la persona di prima. Sei comunque uscita da un programma abbastanza seguito. Non potrai più fare le cose di prima”.

A intervenire tuttavia è stato Javier Martinez, che replicando alle parole di Yulia Bruschi ha aggiunto: “Fino a un certo punto. Poi la gente non ti si c*ga più, giustamente”. Pronta però la risposta della modella, che ha dichiarato: “A voi forse. Non dite così, perché non sapete le possibilità che potrebbero esserci dopo questo contesto. Dopo di qui andrai in diversi posti, farai delle interviste e altre cose”. A quel punto Javier, frenando Yulia, ha concluso affermando: “Se una persona esce di qui non è che deve andare in giro con i bodyguard. Scendiamo con i piedi per terra”.

Y: "Non potrai più fare le cose di prima"

J: "Fino ad un certo punto poi la gente non è che ti si caga più"

Y: "eh a voi forse"



J: "Se una persona esce non è che deve andare in giro con i bodyguard"

"SCENDIAMO CON I PIEDI PER TERRA"✨✨✨

#grandefratello pic.twitter.com/jVRuIG3Tyx — GF24h (@gfvipnofandom) October 10, 2024

Il video del momento nel frattempo ha fatto il giro dei social e ovviamente gli utenti si sono letteralmente divisi. Non sono mancati infatti commenti ironici nei confronti della Bruschi, che di certo ha già dimostrato di essere una delle protagoniste assolute di questa edizione.