1 Il murales dedicato a Federico Chiesa

La vittoria dell’Italia guidata da Roberto Mancini ha portato una ventata di entusiasmo tra i tifosi. Un gruppo così unito e amato non si vedeva da tempo, come hanno spesso ribadito i giocatori, da Federico Chiesa a Leonardo Bonucci e non solo.

Talmente tanta la gioia per questa grande impresa che gli Azzurri hanno festeggiato per le vie di Roma una volta arrivati nel nostro Paese, a seguito dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. E proprio dalla Capitale arriva una notizia. Il supporter Harry Greb (come riportato da Juve News) ha deciso di realizzare un bellissimo murales dedicato non solo al trionfo europeo, ma in particolare a uno degli uomini chiave della ‘spedizione’ Azzurra: Federico Chiesa.

L’ala destra (all’occorrenza anche a sinistra o centrocampo) della Juventus e della Nazionale Italiana è stato determinante in più occasioni. Cuore, corsa e goal che hanno fatto innamorare i sostenitori dell’Italia, i quali sono andati ben oltre al tifo a cui siamo abituati durante il campionato. In questo caso non esistono rivalità calcistiche, solo il tricolore. Così tra i vicoli di Trastevere a Roma è spuntato un murales dedicato a Federico Chiesa.

Come potete ben vedere dall’immagine caricata dalla pagina Instagram La maglia bianconera, alla base del murales c’è una mappa, su cui poggia proprio Federico Chiesa che esulta. Il giocatore indossa la maglia dell’Italia con su scritto 2021, anno che sancisce la vittoria dell’Europeo. Ma non solo. Da una parte tiene la bandiera del tricolore con su scritto “Football is your game” e dall’altra la Coppa.

Che ve ne pare? Noi lo troviamo fantastico! Un bel modo di omaggiare Chiesa e il trionfo Azzurro. Calciatore, oltretutto, amatissimo e corteggiato da mezza Europa. Continua…