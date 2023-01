NEWS

Andrea Sanna | 13 Gennaio 2023

Uomini e donne

Uomini e Donne: parla Federico Dainese

La puntata dell’11 gennaio ha visto l’addio al Trono di Uomini e Donne da parte del tronista Federico Dainese. Il ragazzo ha spiegato che per quanto abbia provato a conoscere le sue corteggiatrici, non è nato alcun sentimento. Di conseguenza, per non illudere nessuna, ha quindi deciso di fare un passo indietro.

Solo nelle scorse ore, però, Federico Dainese ha affidato i suoi pensieri a Instagram. Ha fatto ritorno sui social e con queste parole ha voluto rompere il silenzio a seguito della sua decisione di lasciare Uomini e Donne da solo: “È stata un’esperienza emozionante, ma come tutte le belle cose finiscono. Speravo finisse diversamente, ho pensato molto prima di prendere questa decisione”.

Secondo il suo punto di vista, oltretutto, abbandonare il trono è stata la scelta giusta. Poi ha voluto rispondere anche a chi gli ha dato del “superficiale”. Queste le sue dichiarazioni: “In molti me l’hanno detto, ma stare davanti alle telecamere non è facile, soprattutto se si ha poco tempo a disposizione”.

Successivamente Federico Dainese ha raccontato di essere tornato in possesso del suo profilo Instagram solo ieri e di essere rimasto molto sorpreso dai tantissimi messaggi di supporto ricevuti nel corso di questi mesi: “Ringrazio infinitamente tutti voi, continuerò a leggervi e spero di riuscire a rispondere a tutti!”, ha detto. Il grazie più sentito ha voluto farlo a Maria De Filippi, alla produzione e a tutti coloro che lavorano per il dating show di Canale 5: “Il ringraziamento più grande va a Maria in primis, a tutta la produzione e a tutta la redazione di Uomini e Donne” (QUI IL POST)

Infine Federico Dainese, anche se non è stato fortunato, ha detto che porterà sempre con sé questa splendida esperienza, per poi rivolgere un grazie generale a tutti. Da qui sono giunti tantissimi messaggi di stima e affetto da parte di amici, ma anche numerosi fan.