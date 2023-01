NEWS

Nicolò Figini | 13 Gennaio 2023

Il Codacons si è espresso in merito al televoto che ha visto come preferita Antonella Fiordelisi

Qualche settimana fa il televoto come preferito dal pubblico è stato vinto a sorpresa da Antonella Fiordelisi. La vippona ha superato, con grande sorpresa di tutto il pubblico, Oriana Marzoli. Tutto ciò ha fatto scoppiare un’enorme polemica e sia gli utenti del web, sia alcuni personaggi famosi hanno tirato in ballo anche i bot. Per tale ragione qualcuno ha chiesto l’intervento del Codacons.

Come riporta anche il sito Biccy, il presidente Carlo Rienzi ha spiegato che l’associazione si è già messa in moto: “Dopo infinite proteste abbiamo chiesto di verificare i voti, perché sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti. Anche se sembrano solo giochi, in realtà molte volte su questi reality show vengono fatte scommesse legali e a volte illegali, per cui le cose si fanno decisamente serie“. Per quanto riguarda i bot, invece, ha affermato che si tratta di truffe che eliminano la par condicio e prendono in giro coloro che votano realmente.

A quanto pare, tuttavia, le verifiche sul televoto che ha visto vincitrice Antonella Fiordelisi sono già state fatte dal conduttore del GF Vip. Proprio lui, infatti, ha rivelato di aver chiesto personalmente un controllo dei dati: “dopo la mia richiesta mi hanno fatto sapere che era tutto regolare. Non c’erano state cose strane. Quindi la volontà del pubblico va rispettata anche se non si è d’accordo“. Tuttavia il pubblico adesso vuole sapere che cosa avrà da dire anche il Codacons in merito alla questione.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Anche se sicuramente di irregolarità non se ne saranno verificate, proprio come rivelato dal conduttore. Seguiteci, nel mentre, per molte altre news.