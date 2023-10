Spettacolo

Vincenzo Chianese | 10 Ottobre 2023

Belve

Le parole di Federico Fashion Style

Questa sera su Rai 2 va in onda la terza puntata della nuova stagione di Belve e tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Federico Fashion Style. Nel corso dell’intervista, il celebre volto de Il Salone delle Meraviglie si racconterà a cuore aperto e senza filtri, e naturalmente si parlerà anche della sua omosessualità. Come tutti sappiamo, solo pochi mesi fa l’acconciatore ha fatto per la prima volta coming out, dopo essersi separato ufficialmente da sua moglie Letizia Porcu. Adesso così proprio a Belve, Federico ha menzionato la sua ex compagna, affermando come, stando alle sue parole, Letizia abbia sempre saputo del suo orientamento sessuale. Queste le sue dichiarazioni:

“Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei”.

Ma quando Federico Fashion Style ha capito di essere omosessuale? Ecco cosa racconta lui a Francesca Fagnani a Belve:

“Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fari i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”.

Sempre nel corso della chiacchierata con la Fagnani a Belve, Federico Fashion Style parla anche di sua figlia, nata dall’amore con Letizia Porcu. L’acconciatore così svela di vedere troppo poco la sua bambina, e in merito afferma:

“Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico…sono tutto per lei, io vivo per lei”.