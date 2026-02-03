Nel corso di una recente intervista, Federico Fashion Style si è candidato per il trono di Uomini e Donne, affermando di sognare Gianni Sperti come corteggiatore.

Le parole di Federico Fashion Style

Di recente a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Federico Fashion Style. Il celebre protagonista de Il salone delle meraviglie ha infatti lanciato un appello a Maria De Filippi e, a sorpresa, si è candidato per il trono di Uomini e Donne.

Come i fan storici del dating show ben sapranno, in passato è stato proposto per ben due volte il trono gay, con protagonisti Claudio Sona e Alex Migliorini. Da diversi anni a questa parte tuttavia non c’è mai più stato un tronista omosessuale e così adesso a proporsi è stato il famoso hairstylist. Ma non solo.

Federico Fashion Style, chiacchierando con il settimanale Nuovo Tv, ha ammesso anche di aver le idee ben chiare e di sognare Gianni Sperti come corteggiatore. Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Biccy:

«Il mio uomo ideale? Io sogno un uomo affettuoso, simpatico, che abbia tante attenzioni per me, bello e con i capelli. Gianni Sperti corrisponde al mio tipo. Ovviamente è lui che dovrebbe corteggiare me e lo avviso, io voglio mazzi di rose rosse ogni giorno».

Gianni Sperti tronista a UeD?

Mentre il web si chiede se Maria De Filippi accoglierà la proposta di Federico Fashion Style, qualche tempo fa in rete si è parlato della possibilità di avere proprio Gianni Sperti come tronista di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne: caos nel trono di Ciro, Gemma di nuovo single (ANTICIPAZIONI)

Il celebre opinionista però, spiegando perché non potrebbe mai accettare questo ruolo, ha dichiarato:

«Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe».

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.