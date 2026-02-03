Weekend di trionfi a Roma per i Jalisse: Alessandra Drusian e Fabio Ricci

Non sono fiumi di parole, ma fiumi di premi quelli che hanno travolto i Jalisse in questo inizio di 2026. La coppia d’oro della musica italiana, composta da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ha vissuto un fine settimana memorabile nella Capitale, raccogliendo due tra i riconoscimenti più ambiti del settore culturale e televisivo. Tra la Sala Tirreno della Regione Lazio e lo splendore del Campidoglio, il duo ha dimostrato che la coerenza e l’indipendenza artistica pagano ancora, ricevendo il plauso delle istituzioni e del pubblico per un percorso lungo trent’anni e mai banale.

Le parole dei Jalisse

“Per chi scrive canzoni come noi – dice Fabio – autori e produttori indipendenti da sempre, è un privilegio ricevere due premi importanti dedicati alla parola e al suo significato e alla presenza in televisione. La comunicazione che abbiamo sempre curato – chiosa Alessandra – è stata e sarà sempre volta a trarre il meglio nelle cose belle che la vita ci offre, perché qualsiasi storia accaduta o fantasticata deve essere d’aiuto e da sostegno per chiunque. A noi serve per credere ancora di più in un mondo migliore e a chi ascolta può essere d’aiuto per trasformare un’esperienza negativa in speranza”.

Utilizzare la musica come un ponte tra generazioni

Il primo sigillo è arrivato con il Premio Parola d’Oro, un evento dedicato alla promozione di una comunicazione positiva e costruttiva. I Jalisse sono stati premiati per la loro capacità di utilizzare la musica come un ponte tra generazioni, portando avanti un messaggio di inclusione e rispetto. Durante la cerimonia, l’Assessore alla Cultura Simona Baldassarre ha rimarcato come le parole degli artisti siano strumenti fondamentali per la crescita civile. Per Fabio e Alessandra si tratta di una conferma importante: la loro voce continua a risuonare forte in un panorama spesso privo di contenuti profondi.

L’Antenna d’Oro in Campidoglio e il messaggio di speranza

Il bis è arrivato sabato nella Sala della Protomoteca, dove i due artisti hanno ricevuto l’Antenna d’Oro per la Tivvù. Il premio celebra la loro professionalità e la capacità di emozionare attraverso il piccolo schermo senza mai perdere l’autenticità. Fabio Ricci ha commentato con orgoglio il riconoscimento, definendo un vero privilegio essere premiati per il significato profondo della parola. Alessandra Drusian ha poi concluso con un pensiero rivolto ai fan, spiegando che la loro missione è trasformare ogni esperienza, anche quelle fantasticate, in un supporto concreto per chi ascolta, offrendo sempre una luce di speranza.

