Un momento delicato per Federico Fashion Style, che sui social ha rivelato di aver subito un grave furto di oltre 80 mila Euro.

Il grave furto subito da Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha fatto preoccupare tutti quando sui social ha postato una storia Instagram in cui si è scusato per l’assenza causata da una “cosa molto grave” che gli è successa. Sui suoi canali ufficiali il noto hairstylist ha confidato di aver subito un furto molto importante di oggetti per lui molto preziosi, che derivano da un lungo lavoro di tutti questi anni di attività.

Così per prima cosa ha postato un messaggio con su scritto quanto segue: «Ragazzi, scusate se sono stato un po’ assente in questi ultimi giorni, ma ho subito un brutto furto». Federico Fashion Style a quel punto ha detto:

«Anzi, direi un grave furto. Sono molto dispiaciuto perché sono stato derubato di alcune cose per le quali ho investito davvero tanti soldi. Confido nelle autorità affinché trovino il balordo che ora è in possesso delle mie cose e confido soprattutto nella giustizia, perché chi ha fatto ciò deve pagare».

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Non ha specificato bene di cosa si tratta. Però in un video successivo pubblicato sempre tra le storie di Instagram, Federico Fashion Style ha approfondito (per quanto possibile) l’argomento:

«Non vi posso dire di più o entrare nei dettagli ma ho subito un danno da più di 80.000 euro. Vi lascio solo immaginare lo stato d’animo. Anche se sto cercando di tranquillizzarmi anche perché nessuno mi ritornerà indietro ciò che mi è stato rubato. Comunque, i conti si faranno quando arriveranno le riprese delle telecamere e vi farò vedere il video, così dimostrerò quanta me*** esiste».

Federico Fashion Style rivela il grave furto subito pic.twitter.com/C03XFcxFQa — Novella2000 Archive (@disagio_tv) March 27, 2025

Prima di concludere, Federico Fashion Style ha dichiarato che al momento non può parlare. A tempo debito svelerà cos’è accaduto e dove si è verificato il furto. Con una nota d’amarezza e ancora provato dall’accaduto, spera che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. Saranno le autorità ora a occuparsi di tutto.