Mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino saranno certamente molto orgoglio di Santiago, il loro primogenito. A quanto pare, come mostrato dai social della conduttrice, è un grande talento e ieri ha tenuto un saggio di musica in cui cantava e suonava la chitarra.

Il saggio di musica del figlio di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez nonostante i tanti impegni lavorativi non manca occasione di dedicare del tempo alla sua famiglia. Dopo la tenera immagine che ha mostrato suo papà Gustavo e sua figlia Luna Marì stretti in un abbraccio, ora ha dedicato delle storie a Santiago, il primogenito.

LEGGI ANCHE: Volano stracci tra Patrizia e Valeria dopo la prima puntata di Ne vedremo delle belle

Da vera mamma orgogliosa, Belen Rodriguez segue tutti gli impegni e le passioni di suo figlio e a quanto pare nelle scorse ore si è presentata in prima fila per seguire il saggio di musica di suo figlio, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino. Santiago a quanto pare ha un innato talento come musicista e cantante e per questo, armato di chitarra si è potuto così esibire.

Belen Rodriguez non ha di certo fatto a meno di questo appuntamento e l’occasione di realizzare dei video ricordo della giornata. Dalle immagini Santiago ha mostrato parecchia dimestichezza con lo strumento musicale, così come lo stare al centro dell’attenzione davanti a un pubblico. E chissà che questo non possa essere un segnale per quello che sarà il suo futuro.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino ed Emma, gli indizi sul presunto ritorno di fiamma

Certo, Santiago è ancora giovanissimo e dunque prima di trovare la sua strada dovrà terminare gli studi. Dal filmato pubblicato dalla conduttrice, però, il ragazzo sembra già ben predisposto a stare su un palcoscenico, da cui non sembra esserne per nulla intimorito. Anzi, decisamente il contrario! Di sicuro Belen Rodriguez, così come Stefano De Martino, gli daranno come giusto che sia i migliori consigli da seguire semmai volesse un giorno far parte del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango è tornata all’Università, la nuova vita della cantante dopo la pausa dalla musica

Qualsiasi sia il suo sogno, Belen Rodriguez e Stefano De Martino possono comunque dirsi orgogliosi di lui.