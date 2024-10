Poche ore prima del suo 35esimo compleanno, Federico Fashion Style ha raccontato di essere tornato in caserma, facendo un lungo sfogo sui social. La sera dopo tuttavia l’acconciatore si è scatenato durante la sua festa, alla quale hanno preso parte diversi voti noti dello spettacolo.

Lo sfogo di Federico Fashion Style a poche ore dal compleanno

Pochi giorni fa Federico Fashion Style ha festeggiato il suo 35esimo compleanno. Qualche ora prima della sua festa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Il celebre acconciatore si è infatti mostrato sui social fuori la caserma dei Carabinieri ad Anzio con in mano un verbale e ha così fatto un lunghissimo sfogo. Pur non entrando nei dettagli, e pur non facendo nomi, secondo qualcuno il protagonista de Il salone delle meraviglie si sarebbe riferito alla sua ex compagna Letizia Porcu, con la quale da mesi ci sono diversi scontri. Federico, senza peli sulla lingua, ha così dichiarato:

“Vorrei dirvi di più ma per il momento non posso. […] È facile far credere che vada sempre tutto bene. Come si può arrivare a fare tanto del male a chi vuoi colpire, sapendo che di riflesso colpisci anime innocenti, per i soldi? Perché qui è solo un problema di soldi! Ci vuole tanto a rimboccarsi le maniche e andare a lavorare? Non è che puoi passare la vita a fare il parassita”.

Poche ore dopo lo spiacevole episodio tuttavia Federico Fashion Style ha deciso di godersi serenamente il suo compleanno e per l’occasione non è mancata una grande festa. L’acconciatore ha infatti celebrato questa importante giornata in un ristorante di Roma, con una cena a tema vintage alla quale hanno preso parte alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo. Tra gli invitati alla festa c’erano infatti Antonella Mosetti, Guenda Goria, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Valeria Marini, Maria Monsé e tanti altri.

Federico si è dunque goduto il suo compleanno e a lui facciamo i nostri più sinceri auguri.