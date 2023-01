NEWS

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2023

Federico Fashion Style

La reazione dell’ex di Federico Fashion Style

Oggi a Verissimo Federico Fashion Style si è concesso una lunga intervista e a Silvia Toffanin, così come a tutti i telespettatori, ha fatto coming out. La notizia ha generato diverse commenti da parte degli utenti del web, così come di volti noti (tra questi citiamo per esempio Mara Venier).

La conduttrice ha voluto sapere anche qual è stata la reazione dell’ex di Federico Fashion Style, Letizia Porcu. Tra loro non è finita bene e sui social hanno rilasciato svariate dichiarazioni in merito. L’hairstylist ha fatto sapere come, in realtà, lei sapesse tutto da tempo: “prima che glielo dicessi tre anni fa, perché succedevano delle cose nel mentre”, precisa.

Federico ha spiegato come vivendo in un paese come Anzio la gente parla e su di lui, essendo un personaggio pubblico, ne dicono sempre tante: “Magari mi scrivevo con qualcuno, cose soft niente di che. Le giravano gli screen a lei. Io mi giustificavo dicendo ‘mi hanno hackerato il profilo’ e lei mi rispondeva ‘ah sì ok’”.

Nel corso della chiacchierata Federico Fashion Style ha svelato anche qual è stata la reazione avuta da Letizia Porcu: “Mi ha detto semplicemente che mi sarebbe rimasta sempre vicina. Per tale ragione io sono stato al suo fianco. Eravamo una famiglia”.

Infine Federico Fashion Style ha fatto una riflessione sulla sua ex: “Ci penso e mi faccio calcoli. Lei è rimasta con me per tre anni, nonostante lo sapesse e alle mie spalle ha tramato cose. Allora faccio due più due. Perché è rimasta con me? Le facevo comodo? Che ha fatto? Non posso dirlo, ma mi ha fatto male, perché non pensavo arrivasse a tanto. Poi ha pure pubblicato la prima foto su Instagram con il nuovo compagno a un mese dalla separazione. Era spensierata”.

Dopo queste parole di Federico Fashion Style sul suo coming out, in tanti attendono la replica da parte di Letizia Porcu. Il video completo è disponibile sul sito ufficiale della trasmissione.