Federico Fashion Style fa coming out a Verissimo, il commento di Mara Venier

Debora Parigi | 21 Gennaio 2023

La reazione di Mara Venier alle dichiarazioni di Federico Fashion Style

Oggi pomeriggio Federico Fashion Style è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Una puntata molto attesa visto alcune notizie che erano uscite nei giorni scorsi riguardo questa sua presenza. Il parrucchhiere, infatti, è arrivato per raccontare la sua nuova vita e in tutto questo c’è stato anche il suo coming out. Una notizia che è stata molto commentata, non solo dagli utenti social, ma anche dai vip. E tra questi c’è Mara Venier.

Federico Lauri, infatti, ha raccontato alla conduttrice di aver rivelato la sua omosessualità all’ex fidanzata Letizia tre anni fa. Le ha parlato a cuore aperto dicendole di amare le persone del suo stesso sesso. E lei ha scelto di rimanere al suo fianco, a vivere con lui, per tre anni appunto. Ma il parrucchiere ha anche rivelato che non erano più realmente una coppia da quella confessione. Tra l’altro entrambi in questi anni hanno avuto nuove frequentazioni. Quindi oggi lui non si spiega questo astio che l’ex ha nei suoi confronti.

La notizia del coming out di Federico Fashion Style ha fatto il giro del web e non solo. E quindi ha suscitato vari commenti, tra chi ha detto di averlo sempre saputo e chi invece ha fatto dell’ironia. Come detto, anche Mara Venier ha commentato la vicenda. E poiché la notizia girava già da ieri, ha condiviso lo screen del titolo di un articolo di anticipazioni nelle storie del suo profilo Instagram. E ha scritto: “Noooo…non me lo aspettavo proprio…”.

Non sappiamo se si tratti di una battuta o seriamente la conduttrice di Domenica In sia rimasta di stucco per la notizia. Comunque ha taggato nella storia anche Federico, quindi anche se fosse una battuta è stata fatta con molta ironia scherzando proprio con il diretto interessato.